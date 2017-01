Emergenza freddo: Caritas Roma rilancia appello a parrocchie, istituti, associazioni per soccorrere i senza dimora

All’interno del piano antifreddo, dallo scorso dicembre, come consuetudine, la Caritas diocesana di Roma ha attivato il Servizio notturno itinerante con cinque equipe di strada, per soccorrere i senza dimora più fragili e a rischio. Da ieri, fa sapere la Caritas, grazie alla notevole risposta del volontariato, si aggiungeranno ogni notte altre due unità, saranno quindi sette i gruppi che presidieranno molte delle zone della città. Insieme a questo sono stati attivati 80 posti letto supplementari nei centri di accoglienza alla Stazione Termini, presso l’Ostello “Don Luigi Di Liegro”, alla Cittadella della carità, presso la Casa “Santa Giacinta”, a Ostia, nella struttura “Gabriele Castiglion”. Intanto la Caritas diocesana rilancia l’appello alle comunità parrocchiali, agli istituti religiosi, alle associazioni e ai movimenti ecclesiali per venire in soccorso delle persone senza dimora attraverso quattro modalità. È possibile segnalare le persone in difficoltà viste sul territorio al numero 06.88815201 (sempre attivo) per richiedere l’intervento del Servizio notturno itinerante, ma anche promuovere la raccolta di sacchi a pelo da distribuire durante il servizio, da consegnare presso l’Ostello “Don Luigi Di Liegro” in Via Marsala 109. Oppure si può partecipare all’accoglienza attraverso turni di volontariato notturno (dalle ore 19 in poi), presso i centri di accoglienza e le unità di strada (auspicabile la partecipazione di gruppi parrocchiali e giovanili). Infine, la Caritas invita a mettere a disposizione locali per l’accoglienza, forniti di servizi igienici e letti.