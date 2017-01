Ecumenismo: domani una delegazione del protestantesimo italiano ai Secondi Vespri presieduti dal Papa a San Paolo fuori le mura

Una delegazione del protestantesimo italiano sarà presente domani pomeriggio alla basilica di San Paolo fuori le mura di Roma, in occasione della tradizionale chiusura della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. I Secondi Vespri, che saranno presieduti da Papa Francesco, vedranno la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei), pastore Luca Maria Negro, e del decano della Chiesa evangelica luterana in Italia (Celi), pastore Heiner Bludau. Tema della Settimana di preghiera 2017 è: “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” (2 Corinzi 5:14-20), scelto dalla Comunità di lavoro delle Chiese cristiane in Germania. Particolare attenzione quest’anno è rivolta al Cinquecentenario della Riforma protestante. L’annuale appuntamento è promosso in tutto il mondo congiuntamente dal Consiglio ecumenico delle chiese (Cec) e dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani. I Vespri si terranno domani 25 gennaio alle 17.30 nella basilica di San Paolo fuori le mura.