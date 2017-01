Ecumenismo: circo internazionale Montecarlo, ieri sera preghiera per l’unità dei cristiani

Sotto il tendone del circo internazionale di Montecarlo si è svolta ieri sera una preghiera ecumenica in occasione della Settimana per l’unità dei cristiani, presieduta dal vescovo di Monaco, mons. Bernard César Augustin Barsi. Alla preghiera hanno partecipato i rappresentanti del Consiglio internazionale delle organizzazioni cristiane per la pastorale dei circensi e lunaparchisti riuniti fino a oggi per l’annuale incontro sul tema “Essere insieme in dialogo”. Per l’Italia all’incontro partecipano mons. Piergiorgio Saviola, per anni responsabile della pastorale per i circensi della Fondazione Migrantes, don Mirko Dalla Torre, impegnato nella pastorale nel settore dello spettacolo viaggiante che ha presentato l’esperienza italiana nella catechesi con la gente dello spettacolo viaggiante, e il direttore generale della Fondazione Migrantes, mons. Gian Carlo Perego.

L’incontro rappresenta un momento importante che aiuta chi opera nella pastorale dei circensi, al di là della loro confessione cristiana, nel promuovere e nel mettere al centro le dimensioni umane, professionali e spirituali dei lavoratori del circo. Alla preghiera, per l’Italia, era presente anche mons. Vittorio Lupi, vescovo emerito di Savona-Noli. La preghiera è stata intervallata da tre numeri di artisti del Festival del Circo.