Diocesi: mons. Brambilla (Novara), su giovani e famiglia agire “con rinnovato slancio”

I giovani e la famiglia costituiscono “i due temi sui quali agire con rinnovato slancio, anche perché possono abbattere gli steccati del campanilismo e del parrocchialismo”. Ne è convinto il vescovo di Novara, monsignor Franco Giulio Brambilla, intervistato dal settimanale diocesano novarese, “L’Azione”, a cinque anni dal suo ingresso in diocesi. Il presule auspica “una ripresa creativa con i giovani” e “un’accelerazione nell’attenzione alla famiglia: non solo per quello che la Chiesa può fare per la famiglia, ma quello che la famiglia può fare per la Chiesa”. “Perché una Chiesa senza famiglia – spiega – rischia di diventare una Chiesa dove manca l’attenzione all’umano, alla dimensione della carne viva nella quale si giocano gli affetti, e una famiglia senza Chiesa rischia di ripiombare nel suo regime di appartamento, nella sua sfera privata”. Monsignor Brambilla sottolinea poi il ruolo dei laici, convinto che “la Chiesa di domani sarà una Chiesa di laici cristiani testimoni”.

Nell’intervista il presule affronta, tra l’altro, il tema dei migranti, “test dell’accoglienza del povero, che dev’essere a fondo perduto e non per ottenere qualcosa in cambio”. Al riguardo, “occorre sveltire – sottolinea – le pratiche per snellire le richieste di asilo, fare in modo che le procedure non siano interminabili, soprattutto creare le condizioni di un’integrazione vera: rendere queste persone dei cittadini come tutti gli altri, in modo da ridurre l’asimmetria ed evitare i ghetti”.

Quindi, l’Amoris laetitia e l’approccio proposto dal Papa alle situazioni difficili, fatto da tre verbi: accompagnare, discernere, integrare. “Ci sono a volte storie – riconosce – che non sono reversibili, e bisogna fare in modo che almeno in una seconda relazione non si ripetano gli errori fatti nella prima. La Chiesa deve imparare ad aiutare a compiere questo discernimento, anche nel modo in cui viene accolto il racconto di un fallimento. E infine integrare”, “cambiare profondamente la nostra mentalità verso le situazioni affettive che fino a qualche anno fa si definivano ‘irregolari'”, “avere più attenzione alla persona che al problema”.