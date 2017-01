Diocesi: Civitavecchia, scomparso padre Pietro Prestininzi, rettore di Ss.ma Conezione al Ghetto. Funerali domani in cattedrale

E’ lutto nella diocesi di Civitavecchia-Tarquinia per la scomparsa di padre Pietro Prestininzi, religioso dei frati minori conventuali, rettore della chiesa della SS.ma Concezione al Ghetto di Civitavecchia, deceduto ieri. Padre Prestininzi era nato il 29 giugno 1933 a Caulonia (Rc) ed è stato ordinato presbitero il 3 luglio 1960. Dopo aver prestato il suo servizio pastorale in diversi conventi dei frati minori conventuali, essere stato cappellano carcerario e aver svolto servizio in Vaticano, da 23 anni era a Civitavecchia nella comunità del Ghetto. Il funerale verrà celebrato mercoledì 25 gennaio, alle 11, nella cattedrale di Civitavecchia.