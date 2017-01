Diocesi: Caritas Terni, nel 2016 aiutate quasi 6mila persone. Accolti 122 richiedenti asilo

Sono 5.833 le persone che nel 2016 si sono rivolte alle strutture della Caritas di Terni-Narni-Amelia e all’associazione di volontariato San Martino. I dati sono stati resi noti oggi, memoria liturgica di san Francesco di Sales. I servizi offerti sono stati molteplici: 35mila pasti distribuiti alla mensa San Valentino, aperta tutti i giorni dalle 17.45 alle 19 (nel periodo invernale anche dalle 8 alle 9 e dalle 12 alle 13), dove è diminuito il numero degli stranieri ed è aumentato quello degli italiani. Sono 83.333 i prodotti alimentari distribuiti dall’Emporio della solidarietà di Terni (in via Vollusiano) e di Amelia-Narni a 951 utenti che compongono 288 nuclei familiari. Delle 951 persone che hanno usufruito dell’emporio, 362 sono minori di cui 23 disabili. Dei 589 adulti, 73 sono disabili. Sono stati inoltre distribuiti 11.381 capi di vestiario a 992 persone; effettuati 788 colloqui al centro di ascolto, 212 colloqui effettuati nel carcere di Terni; infine 306 persone hanno usufruito del Servizio doccia. Per l’emergenza freddo tutti i giorni quattro volontari sono sempre reperibili. Il numero delle persone assistite è di circa 15. Per quanto riguarda i rifugiati politici e richiedenti asilo, nel 2016 lo Sprar di Narni ha accolto un totale di 122 persone – 91 uomini, 23 donne, 8 minori – ospitate presso appartamenti situati a Narni, Amelia, Guardea, Lugnano in Teverina, Attigliano. I principali Paesi di origine sono Senegal; Mali; Nigeria; Somalia; Iran; Pakistan; Gambia; Bangladesh.