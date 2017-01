Cile: Caritas, appello a sostegno delle popolazioni colpite dagli incendi

La Caritas cilena, congiuntamente alla Pastorale sociale e alla Caritas dell’arcidiocesi di Santiago, hanno lanciato ieri un appello a tutto il Paese e l’iniziativa “Con la tua forza e il nostro impegno” per solidarizzare con le popolazioni che stanno soffrendo le conseguenze dei giganteschi incendi che hanno colpito a partire dal 17 gennaio il Paese e soprattutto le zone centrali, non lontane dalla capitale. Secondo l’ultimo rapporto della Corporazione nazionale del Cile, al 22 gennaio erano attivi 96 incendi forestali e dal luglio 2016 sono andati distrutti 169mila ettari di bosco. Attraverso questo appello la Caritas promuove una raccolta di fondi. Lorenzo Figueroa, direttore di Caritas Cile, afferma che “l’azione solidale delle nostre organizzazioni che operano insieme alle comunità più vulnerabili andrà a sommarsi a questa grande rete promossa per appoggiare quanti hanno bisogno. I soldi raccolti saranno utilizzati sia nella risposta immediata sia nel recupero del tessuto comunitario”. Le équipe della Caritas fin da subito si sono adoperate per accompagnare le comunità, le famiglie e le persone nell’emergenza”. Venerdì scorso la Caritas cilena aveva anche presentato un progetto per prevenire il divampare degli incendi.