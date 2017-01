Avvenire: i temi della prima pagina di domani 25 gennaio. Maternità surrogata, inchiesta su Virginia Raggi, messaggio Giornata comunicazioni sociali

“Avvenire” dedica il suo titolo di apertura al tema scottante della maternità surrogata, con la sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo circa il caso di una coppia italiana. Non ci può essere genitorialità senza legame biologico. Alla vicenda è dedicato anche l’editoriale, a firma di Francesco Ognibene, in cui si saluta positivamente un pronunciamento che limita lo sfruttamento del corpo delle donne. A centro pagina, le vicende politiche interne. Spazio all’inchiesta sul sindaco di Roma, Virginia Raggi, e alle esternazioni di Grillo, tese a spegnere il dissenso dentro M5S. Sale intanto l’attesa per il verdetto della Consulta sulla legge elettorale, una decisione che peserà inevitabilmente sugli equilibri parlamentari. La fotocronaca è legata al messaggio del Papa per la Giornata delle comunicazioni sociali, con il prezioso invito a chi fa informazione a cercare sempre la buona notizia. Un titolo va infine alle nuove sciagure che hanno colpito l’Abruzzo già ferito. Per la cultura, le radici bibliche di “Moby Dick”.