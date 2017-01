Vescovi umbri: commozione e cordoglio per la morte di mons. Bottaccioli, vescovo emerito di Gubbio

Si è spento ieri mattina il vescovo emerito di Gubbio, monsignor Pietro Bottaccioli, che il prossimo 15 febbraio avrebbe compiuto 89 anni.

Il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale umbra Gualtiero Bassetti, unitamente agli altri vescovi delle altre diocesi della regione, “esprime profonda commozione e sincera ammirazione – si legge in un comunicato – per questo stimato uomo della Chiesa, che visse con fedeltà il suo lungo e fecondo sacerdozio ed episcopato in terra eugubina”. In particolare i presuli ricordano il “generoso servizio alla Chiesa umbra”, prima come rettore del Seminario regionale “Pio XI” di Assisi dal 1983 al 1989 e, poi, da vescovo di Gubbio, quale segretario della Ceu. “Nel suo ministero episcopale a Gubbio – prosegue il comunicato – ha testimoniato saggezza pastorale, confluita tra l’altro nel Sinodo diocesano celebrato nel 1996, e generosa attenzione alle necessità dei fedeli, andando incontro a tutti con bontà, mansuetudine, apertura e disponibilità”. I vescovi dell’Umbria “innalzano fervide preghiere di suffragio perché il Signore accolga il loro confratello Pietro nel gaudio e nella pace eterna e gli conceda il premio promesso ai suoi servi fedeli”.