Ue: terremoto in Italia, aumenta sostegno della Commissione a comunità interessate. Fondi per l’agricotura

(Bruxelles) “In linea con quanto promesso dal presidente Juncker, tutte queste misure sono destinate a dare una risposta concreta alle aree che sono state devastate da questi drammatici eventi e a dimostrare solidarietà alle persone colpite, con la consapevolezza che nessuna di esse può aspirare a compensare la perdita di vite umane e le perdite materiali subite da così tante persone”. Lo afferma il commissario Ue per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan: l’Esecutivo sta infatti mobilitando “gli strumenti a sua disposizione per offrire assistenza alle comunità agricole recentemente colpite dal terremoto, aumentando la flessibilità nell’attuazione di diverse misure con effetto finanziario immediato”. Nelle regioni colpite, le autorità italiane potranno così “integrare la quota dei 21 milioni di euro di fondi Ue ricevuti a luglio 2016 stanziata per le regioni colpite dal sisma con fondi nazionali fino al 200%, triplicando il sostegno finanziario disponibile”. La Commissione aumenterà dall’85 al 100% la percentuale di pagamenti anticipati per alcune misure di sviluppo rurale. “Per ridurre la pressione sulle amministrazioni locali, questa possibilità sarà accompagnata dal rinvio da marzo a giugno 2017 del termine per la presentazione delle relazioni sui controlli relativi ad alcune misure di sviluppo rurale”. Inoltre, la Commissione “accoglierà la richiesta dell’Italia di aumentare i settori per i quali ha già autorizzato i pagamenti anticipati per alcuni regimi di pagamento diretto e ha acconsentito ad anticipare il pagamento di alcune misure di sviluppo rurale”.

La politica di sviluppo rurale dell’Ue può finanziare – ha chiarito il commissario – il ripristino del potenziale agricolo e forestale danneggiato dal recente terremoto. “La riassegnazione di fondi finalizzata a rafforzare le misure già disponibili può essere adottata rapidamente. La Commissione prevede che le regioni interessate presentino proposte di modifica dei loro programmi ed è pronta a contribuire”. Le misure di sostegno sono state presentate nel corso di una riunione tenutasi oggi a Bruxelles, a margine del Consiglio “Agricoltura”, tra il commissario Hogan e Maurizio Martina, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Lo stesso Hogan ha espresso le sue “più sentite condoglianze per le perdite e per la situazione difficile delle popolazioni dell’Italia centrale” colpite dal terremoto, che ha “provocato danni ingenti alle comunità agricole nelle Marche, in Abruzzo, nel Lazio e in Umbria”.