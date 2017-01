Ue: Juncker (Commissione), “nuovi passi verso il pilastro dei diritti sociali”. A novembre vertice europeo a Göteborg

(Bruxelles) “Sin dall’inizio del mio mandato ho chiarito che volevo un’Europa più sociale, e abbiamo mosso passi importanti in questa direzione”. Lo ha affermato Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Ue, nella giornata in cui, a Bruxelles, oltre 600 rappresentanti degli Stati membri, delle istituzioni europee, delle parti sociali e della società civile, fra i quali oltre 20 ministri nazionali e vari membri del collegio dei commissari, stanno discutendo i risultati della consultazione pubblica sul pilastro europeo dei diritti sociali. Sempre durante la conferenza odierna è stato annunciato un vertice sociale per l’occupazione e la crescita eque, che si terrà a Göteborg il 17 novembre 2017. Il primo ministro Stefan Löfven ha affermato: “In questi tempi difficili, dobbiamo dimostrare che possiamo fare la differenza nelle vite quotidiane dei cittadini. Un’Europa più sociale, con condizioni di lavoro eque, mercati del lavoro efficaci e un dialogo sociale forte, dovrebbe essere una priorità per tutti noi”. La consultazione svoltasi nei mesi scorsi ha raccolto 16mila contributi; ieri il Parlamento europeo aveva adottato una risoluzione sul tema.