Sir: le principali notizie di oggi dall’Italia e dal mondo. Maltempo, disagi in Sicilia e Calabria. Gambia, in fuga ex presidente Jammeh

Si scava al Rigobello. Sicilia e Calabria investite dal maltempo

Mentre l’attenzione resta puntata sulle operazioni di soccorso al resort Rigobello, in Abruzzo, e sull’intera area del Centro Italia interessata dal terremoto e dal maltempo (si calcolano danni per 10 miliardi di euro; dighe sotto osservazione), si aggiungono le preoccupazioni per le condizioni meteo in Sicilia e Calabria. Nel palermitano si registra un morto: Giovanni Mazzara, 67 anni, viaggiava ieri con altre persone sulla statale tra il capoluogo e Agrigento: ma un’ondata di acqua e fango, fuoriusciti dal torrente Morello, nella zona di Castronovo, ha investito l’auto. Il pensionato non è riuscito a mettersi in salvo, annegando di lì a poco. Nel week-end la pioggia ha particolarmente colpito Sciacca, dove il sindaco ha invitato a non lasciare le abitazioni. Precipitazioni straordinarie hanno causato in diverse aree dell’isola allagamenti e straripamenti di piccoli corsi d’acqua. Scuole chiuse a Catania, Reggio Calabria, Taormina. Colpite anche Palermo, Messina e il Trapanese. Forti disagi e alberi abbattuti in numerosi centri minori, difficili i collegamenti con le isole.

Francia: Hamon e Valls al ballottaggio socialista per l’Eliseo

Saranno Benoît Hamon, esponente della sinistra del partito, e l’ex primo ministro Manuel Valls, a contendersi, al ballottaggio, la candidatura socialista all’Eliseo, per la sfida finale con il rappresentante gollista François Fillon. Hamon ha raccolto, nel voto di ieri, il 35% circa delle preferenze, Valls il 31%, mentre Arnaud Montebourg si è fermato al 18%. Poco più di due milioni i votanti. Hamon è esponente della sinistra del partito socialista, fautore della “sinistra totale”, che insiste sui temi sociali, la difesa del lavoro e dei diritti; nel 2005 fu tra i sostenitori del “no” al referendum sulla Costituzione europea. Valls, rappresentante dell’ala riformista dei socialisti, paga il conto della difficile azione di governo e sconta forse la pesante eredità del Presidente Hollande, in caduta libera nei sondaggi.

Trump alla Casa Bianca, negli Usa protestano le donne

I primi giorni alla Casa Bianca di Donald Trump sono stati contrassegnati da alcuni provvedimenti restrittivi rispetto alla politica del predecessore (fra cui un decreto sull’ObamaCare, settore sanità) e a incontri ufficiali e di protocollo. Trump incontrerà venerdì prossimo la premier britannica Theresa May. Mentre nelle strade di Washington e di numerose città degli Stati Uniti e d’Europa centinaia di migliaia di donne hanno manifestato contro l’insediamento del neo Presidente e a favore dei diritti delle donne, delle minoranze, degli immigrati e a favore della “diversità”. In piazza anche numerose star del cinema, della musica e della televisione.

India: deraglia treno, si contano almeno 32 morti

Cresce di ora in ora il bilancio delle vittime del deragliamento del treno in India della notte scorsa. L’agenzia di stampa Ani ha diffuso un primo bilancio di 32 morti e oltre 100 feriti. Si tratterebbe del deragliamento notturno del treno che viaggiava tra Jagdalpur e Bhubaneswar nello Stato di Andhra Pradesh, India centro-meridionale.

Gambia: in fuga l’ex presidente Jammeh

Dopo la sconfitta alle presidenziali del 1° dicembre e la minaccia di un colpo di Stato, l’ex presidente – e dittatore – del Gambia, Yahya Jammeh, ha lasciato nel fine settimana la capitale Banjul. Era al potere da 22 anni. Il Paese, sull’orlo di una guerra civile, ora potrebbe tornare alla normalità democratica, con l’insediamento del Presidente eletto, Adama Barrow. Jammeh sarebbe rifugiato in Guinea Equatoriale, dopo aver sottratto al Paese ingenti quantità di denaro e beni pubblici. Nella capitale si attende ora l’arrivo del Presidente, che era rifugiato in Senegal. Il Gambia è al momento sotto la protezione dei militari della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale.