Reddito d’inclusione: Alleanza contro la povertà, “positiva attenzione ma ancora incertezza”

L’Alleanza contro la povertà in Italia accoglie oggi “positivamente la rinnovata attenzione del Governo, del Parlamento e delle forze politiche sul tema della povertà”. Lo fa sapere in una nota, dopo che una delegazione delle associazioni cattoliche e laiche che la compongono (tra cui Caritas, Acli, i sindacati) ha incontrato il ministro del lavoro Giuliano Poletti per discutere dell’evoluzione del Sia (Sostegno inclusione attiva) sul territorio e del futuro della lotta alla povertà connesso all’approvazione della legge delega sul Reddito d’inclusione attualmente in discussione al Senato. L’Alleanza esprime però una “preoccupazione per l’attuale fase d’incertezza politica che rischia di limitare il contenuto della legge delega. Il testo attualmente in discussione al Senato presenta ancora significativi margini di miglioramento e pertanto l’Alleanza ribadisce la richiesta che il Senato voglia far proprie le indicazioni espresse a seguito dell’audizione per introdurre le necessarie modifiche al testo”. Inoltre, come già sottolineato nell’Appello del 28 dicembre, si continua a ritenere necessaria la definizione di “un piano pluriennale di contrasto alla povertà con la destinazione di adeguate risorse e di investimenti nei servizi che permettano al Reddito d’inclusione di diventare nei prossimi anni un sostegno universale per tutti coloro che versano in condizioni di povertà assoluta”.