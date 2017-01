Prolusione card. Bagnasco: Costalli (Mcl), “individuate vere emergenze del Paese”

Il cardinale Angelo Bagnasco, presidente Cei, ha oggi individuato “le vere emergenze del nostro Paese: povertà, famiglie, lavoro”: è il commento del presidente del Movimento cristiano lavoratori, Carlo Costalli, alla prolusione al Consiglio permanente. “Temi centrali che ci ricordano ancora una volta, ove mai ve ne fosse bisogno, che lavorare per la ripresa dello sviluppo economico è, sì, un dato fondamentale ma ancor prima vengono i bisogni di chi è rimasto indietro: dei poveri, delle famiglie sempre più tartassate dalla crisi economica e da uno Stato che non è in grado di darle assistenza né protezione”. “Di fronte a questo stato di cose pesano come macigni i continui rinvii e le lungaggini della politica che, al di là dei proclami di sapore elettoralistico, sta rinviando ancora una volta l’attuazione dei decreti attuativi – dal reddito d’inclusione (Rei) ai provvedimenti per il Sostegno all’inclusione attiva (Sia) al bonus ‘mamma domani’, tanto per fare alcuni esempi – di fatto mostrando di non comprendere le sofferenze in cui versano milioni e milioni di cittadini”.