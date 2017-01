Papa Francesco: a El Pais, salvare, accogliere e integrare i migranti. No al “maschilismo in gonnella”

“Che il Mediterraneo sia un cimitero, deve farci pensare”. A ribadirlo è il Papa, che nell’intervista concessa al quotidiano spagnolo “El Pais” rende omaggio all’Italia, che nonostante tutti i problemi del terremoto continua ad accogliere i migranti. Prima di tutto – ammonisce Francesco – bisogna salvarli, poi “accoglierli e integrarli”. Ogni Paese – sottolinea – ha il diritto di controllare i suoi confini, però “nessun Paese ha il diritto di privare i propri cittadini del dialogo con i vicini”. Non mancano, nell’intervista, riferimenti alla questione femminile, come quelli al dramma della schiavitù delle donne sfruttate sessualmente. “La Chiesa è femminile”, ricorda il Papa rinnovando il suo appello a valorizzare il ruolo delle donne nella Chiesa. Non si tratta, spiega, di una “rivendicazione funzionale” perché si rischierebbe di creare “un maschilismo in gonnella”. Si tratta invece di fare molto di più perché la donna “possa dare alla Chiesa la originalità del suo essere e del suo pensiero”.