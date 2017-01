Papa Francesco: a El Pais, “non sto facendo nessuna rivoluzione”. Nella Chiesa “c’è gente corrotta, ma anche molti santi”

“Non sto facendo nessuna rivoluzione. Sto solo cercando di fare andare avanti il Vangelo”. Sono le parole con cui il Papa, nell’intervista concessa al quotidiano spagnolo “El Pais”, risponde a una domanda sulla sua opera di riforma nella Chiesa. “Ma la novità del Vangelo crea stupore perché è essenzialmente scandalosa”, aggiunge Francesco, rivelando di non sentirsi “incompreso”, ma “accompagnato da tutti i tipi di persone, giovani, anziani…”. “Se qualcuno non è d’accordo – il suo invito – però sempre che dialoghino, che non tirino la pietra e nascondano la mano”. Questo “non è umano, è delinquenza. Tutti hanno il diritto di discutere”: la “discussione affratella molto”, non la calunnia. Nella Curia Romana, dice il Papa, “c’è gente corrotta, ma ci sono anche molti santi”, persone “che hanno trascorso tutta la vita servendo la gente in modo anonimo”. “I veri protagonisti della storia della Chiesa sono i santi”, sono quelli che “hanno bruciato la vita perché il Vangelo fosse concreto. E questi sono quelli che ci hanno salvato: i santi”. “Questa è la vera rivoluzione, quella dei santi”, commenta Francesco: “E i santi sono anche i padri, le madri e i nonni che lavorano ogni giorno con dignità e con la loro vita portano avanti la Chiesa”.