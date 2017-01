Notizie Sir del giorno: prolusione card. Bagnasco, il Papa ai mafiosi, maltempo in Sicilia, vescovi francesi contro la pedofilia

Cei: prolusione card. Bagnasco, “uno sguardo al Paese” e uno “alla nostra Chiesa”

Dal ricordo della “cronaca pesante e perdurante che in questi mesi ha interessato il Centro Italia”, con le continue scosse di terremoto e le eccezionali nevicate, parte il presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, nella prolusione del Consiglio permanente. Il presidente dei vescovi italiani rivolge quindi “uno sguardo al Paese”, con “le difficili condizioni in cui versa una fascia sempre più ampia della popolazione”, mentre la discussione politica verte “su altri versanti” come il fine vita. Un pensiero pure ai minori “non accompagnati ed esposti a ogni sorta di abuso”. Poi, “uno sguardo alla nostra Chiesa” e in particolare ai presbiteri, ricordando che in questi giorni verrà esaminato il Sussidio sul rinnovamento del clero. Infine i giovani, cui verrà dedicata la prossima Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, di cui è stato reso noto nei giorni scorsi il Documento preparatorio. (clicca qui; con un editoriale del direttore)

Papa Francesco: appello ai mafiosi, “si convertano e cambino vita”

“Chiedo a Dio, giusto e misericordioso, di toccare il cuore degli uomini e delle donne delle diverse mafie, affinché si fermino, smettano di fare il male, si convertano e cambino vita”. Si conclude con questo appello il discorso rivolto oggi dal Papa ai membri della Direzione investigativa antimafia. (clicca qui)

Maltempo: oltre 400 milioni i danni tra Sicilia e Calabria

Pescheti, ortaggi e agrumi allagati in Sicilia, dove le aziende sono isolate, mentre in Calabria interi campi di finocchi sono finiti sott’acqua, si contano danni ingenti a insalate e agrumi e raffiche di vento hanno scoperchiato serre su colture orticole e fiori. È il bilancio di Coldiretti che emerge dal primo monitoraggio degli effetti dell’ondata straordinaria di maltempo con esondazioni, bombe d’acqua e frane che hanno colpito la Calabria e la Sicilia. Oltre 400 milioni i danni. (clicca qui)

Vescovi francesi: “guida” contro la pedofilia

Giunta alla terza edizione, viene resa pubblica in Francia “Lutter contro la pédophilie”, “guida” dei vescovi d’oltralpe per “fare della Chiesa un luogo sicuro per bambini e giovani”. Si rivolge in particolare a tutti gli attori che in qualche modo e per ragioni pastorali svolgono un ruolo a fianco ai giovani invitando alla “vigilanza” e al “giusto comportamento educativo”. La guida – una sessantina di pagine – affronta il problema sotto tutti i punti di vista e le persone coinvolte: l’aggressore e la vittima, il contesto e la giustizia fino a delineare vie di azione e prevenzione. Attualmente sono 9 i sacerdoti, diaconi diocesani e religiosi, detenuti nelle carceri di Francia per atti di violenza sessuale contro i minori, su un totale di circa 15.000 religiosi presenti nel Paese. (clicca qui)

Gambia: l’ex presidente Jammeh fuggito con le casse dello Stato

Dopo 22 anni di governo, l’ex presidente del Gambia, Yahya Jammeh, che lo scorso 1° dicembre aveva perso le elezioni, il 21 gennaio ha lasciato il Paese con la famiglia, rifugiandosi in Guinea equatoriale. Con sé ha portato le sue auto di lusso e 11 milioni di dollari delle casse dello Stato. (clicca qui)

Giornata comunicazioni sociali: mons. Viganò su Messaggio Papa, “indicherà le modalità per comunicare speranza e fiducia”

“Un messaggio con cui il Santo Padre realmente indicherà le modalità per comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”. Così monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la comunicazione, anticipa al Sir il “tono di fondo” del messaggio di Papa Francesco per la 51ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che verrà pubblicato domani. (clicca qui)

Musei vaticani: Jatta (direttrice), “da oggi più accessibili e più aperti al mondo” con nuovo sito web

“Da oggi i Musei Vaticani sono più accessibili e più aperti al mondo”. Così Barbara Jatta, da meno di un mese nuova direttrice, presenta il nuovo sito web dei Musei Vaticani. Il nuovo portale, sviluppato in modalità “responsive”, sarà consultabile da computer, tablet e smartphone e fruibile in cinque versioni linguistiche (italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese), tutte allineate per stile e per contenuti. (clicca qui)