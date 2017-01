Messaggio Papa comunicazioni: mons. Viganò, “indicherà le modalità per comunicare speranza e fiducia”

“Un messaggio con cui il Santo Padre realmente indicherà le modalità per comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”. Così monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la comunicazione, anticipa al Sir il “tono di fondo” del messaggio di Papa Francesco per la 51ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che verrà pubblicato domani. Per l’occasione, alle ore 11, mons. Viganò sarà presente presso la Sala Stampa della Santa Sede, in via della Conciliazione 54, per dialogare con i giornalisti Delia Gallagher (Cnn) e Pablo Ordaz (El País). Il messaggio, dal titolo “Non temere, perché io sono con te (Is 43,5). Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”, sottolinea il prefetto, “esorta tutti a una comunicazione costruttiva, a rifiutare i pregiudizi verso l’altro, a non farsi spugna e cassa di risonanza di dicerie, maldicenze e delazioni spesso nate da rancori. Insomma, a favorire una cultura dell’incontro”. Il Papa, conclude Viganò, sottolinea l’importanza di “cercare tutti insieme uno stile comunicativo aperto e creativo”.