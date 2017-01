Diocesi: Venezia, il 28 gennaio incontro con p. Federico Lombardi e il patriarca Moraglia

Sarà padre Federico Lombardi – dal 2006 al 2016 direttore della Sala stampa vaticana sotto due Papi (Benedetto XVI e Francesco) – l’ospite d’eccezione dell’incontro organizzato, come ogni anno, a Venezia dall’Ufficio stampa e comunicazioni sociali della diocesi insieme al settimanale Gente Veneta e in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Veneto e la sezione veneziana dell’Unione cattolica stampa italiana, in occasione della festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Appuntamento sabato 28 gennaio alle 11 con la Messa nella cripta della basilica cattedrale di S. Marco presieduta dallo stesso padre Lombardi. A seguire, alle 11.45 presso la vicina Sala Sant’Apollonia, giungerà il patriarca Francesco Moraglia (che nella prima parte della mattinata sarà all’inaugurazione del nuovo anno giudiziario) ed inizierà il momento di conversazione e dialogo in particolare con padre Lombardi – per lungo tempo anche direttore generale della Radio vaticana e del Centro televisivo vaticano e attualmente presidente del Cda della Fondazione vaticana Joseph Ratzinger / Benedetto XVI – durante il quale ci sarà l’opportunità di affrontare e raccontare cosa significhi fare da ufficio stampa e seguire da vicino e “mediaticamente” due differenti papi come Benedetto e Francesco, attraverso le varie vicende che li hanno visti “protagonisti”. Al tempo stesso, spiega un comunicato, “si potrà riflettere anche su come le vicende della Chiesa siano abitualmente raccolte, recepite, rilanciate e (a volte) travisate dai media”.