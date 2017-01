Diocesi: Nocera-Sarno, sabato 28 si discute di “Social media, social network e deontologia giornalistica”

Nell’ambito degli incontri organizzati per la formazione continua dei giornalisti, la diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, in occasione della festa di San Francesco di Sales, promuove il convegno sul tema “Social media, social network e deontologia giornalistica”. L’appuntamento è per sabato 28 gennaio, a partire dalle 9, nella parrocchia San Giovanni Battista di Nocera Inferiore. L’appuntamento, organizzato dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali e dal mensile diocesano “Insieme”, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Campania e l’Assostampa Campania Valle del Sarno, intende offrire ai partecipanti un approfondimento sull’utilizzo dei social nella professione giornalistica, ma anche sulla loro influenza nella vita quotidiana professionale e familiare. L’incontro è rivolto ai giornalisti, ma è aperto pure a quanti sono interessati alla tematica e, quindi, genitori, docenti, educatori, formatori e giovani. Parteciperà lo psichiatra Tonino Cantelmi, esperto dell’impatto digitale sulla mente umana. Si approfondiranno anche gli aspetti legali dell’utilizzo dei social network, specificatamente nella professione giornalistica, grazie all’intervento dell’avvocato Mario Ianulardo, penalista del foro di Nocera Inferiore. Interverrà il vescovo, monsignor Giuseppe Giudice.