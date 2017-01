Diocesi: mons. Fiorini Morosini (Reggio Calabria-Bova) ai giovani, “prendete per mano la vostra vita”

“Per più di un anno ho taciuto forse qualcuno ha potuto pensare che l’arcivescovo si fosse dimenticato dell’esperienza sinodale diocesana con i giovani. Invece è stato un tempo proficuo affinché gli effetti di quell’attività fortemente ecclesiale maturasse”. Lo scrive l’arcivescovo di Reggio Calabria, mons. Giuseppe Fiorini Morosini, in una lettera ai giovani under 35 letta ieri durante le celebrazioni in tutte le parrocchie sottolineando che adesso è il momento dell’azione con l’invito, in vista del Sinodo dei vescovi sui giovani, alle parrocchie e alle associazioni che avranno il compito di raggiungerli “per ripartire dal Sinodo” diocesano sui giovani verso un altro Sinodo, quello indetto da Papa Francesco per l’ottobre del 2018, facendo riferimento all’esperienza sinodale nella diocesi reggina tra il 2014 e il 2015, quando è stato celebrato il Sinodo dei giovani “Fede è speranza, il futuro che noi vogliamo”. Un Sinodo, quello della diocesi di Reggio Calabria-Bova, che ha riflettuto su tre macro-temi essenziali: affettività e famiglia, cittadinanza e partecipazione, fede e valori. Tre ambiti che hanno visto un impegno intenso dei giovani in fasi di studio e elaborazione che hanno portato a un documento conclusivo con tanti impegni concreti assunti per cui si è chiesto il supporto della diocesi.

“Ho accolto tutti i vostri impegni – dice Fiorini Morosini – ma adesso tocca a voi. Avete chiesto la necessità, per la vostra vita spirituale, di una grande missione giovanile diocesana. Ecco, vi riconsegno questo mandato: a voi la missione”. Mons. Morosini si fa prossimo a una fascia d’età delicata su cui non mancano le “pressioni” di un mondo lontano dalla fede in Cristo. “Non ho scritto questa lettera con una volontà dogmatica, ma per darvi un consiglio umano – esorta l’arcivescovo – valutate cosa mettere al centro della vostra vita, siate protagonisti. Un invito collegiale, già condiviso con gli altri vescovi della Calabria nel corso dell’ultima Conferenza episcopale calabra. C’è “un’emergenza giovani” nella regione più a Sud dello Stivale e, probabilmente, per affrontarla bisogna dare voce proprio a loro per indicare la via.

“Prendete per mano la vostra vita – conclude il vescovo – e fatene un grande capolavoro. Per farlo ripartiamo ancora. Ripartiamo insieme”.