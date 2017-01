Diocesi: mons. Bertolone (Catanzaro-Squillace), “il destino della pace si decide nel cuore dell’uomo”

“Il destino della pace si decide nel cuore dell’uomo, poiché uomini senza pace nel loro cuore non faranno mai un’umanità di pace”. Lo ha affermato l’arcivescovo di Catanzaro-Squillace, monsignor Vincenzo Bertolone concludendo, a Simeri Crichi, la marcia diocesana della pace promossa dalla Commissione “Giustizia e pace” della diocesi calabrese diretta da Claudio Venditti. Per il presule “non basta non essere violenti” ma “bisogna praticare la nonviolenza attiva”. Poi, prendendo come esempio l’efficacia del lievito nel far fermentare la pasta e del sale che dona sapore al cibo, mons. Bertolone ha evidenziato come la pace può condire la vita, rendendola più bella, pacifica e armoniosa. Nei giorni precedenti la marcia gli insegnanti dell’Istituto comprensivo statale “Citriniti” di Simeri Crichi, hanno svolto un approfondimento sul messaggio di Papa Francesco per la Giornata della pace 2017 che si è celebrata lo scorso 1° gennaio.