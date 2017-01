Diocesi: L’Aquila, domani mons. Petrocchi incontra i giornalisti

Nonostante l’emergenza che negli ultimi giorni ha interessato anche il territorio diocesano, domani, martedì 24 gennaio, l’arcivescovo de L’Aquila, monsignor Giuseppe Petrocchi, incontrerà i giornalisti in occasione della memoria di san Francesco di Sales, loro patrono. L’incontro, che si svolgerà presso la sala conferenze “La dimora del baco”, prevede un confronto insieme a mons. Petrocchi e al presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Abruzzo, Stefano Pallotta. “L’arcivescovo – si legge in una nota – nel suo intervento presenterà ai giornalisti abruzzesi il Messaggio per la Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali di Papa Francesco: ‘Non temere, perché io sono con te (Is 43,5). Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo’”. “Invito alla speranza e alla fiducia che mons. Petrocchi – conclude la nota – aveva già fatto subito dopo le forti scosse di terremoto e le eccezionali nevicate che hanno reso ancor più profonde le ferite del provato territorio abruzzese, segnato pure da numerosi lutti e da gravissimi disagi”.