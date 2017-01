Diocesi: Gubbio, morto ieri il vescovo emerito Pietro Bottaccioli. Il funerale domani pomeriggio nella chiesa di San Domenico

Si è spento ieri mattina, intorno alle ore 7, il vescovo emerito di Gubbio, monsignor Pietro Bottaccioli. Il decesso è stato causato dall’aggravarsi di un quadro clinico già complesso da qualche giorno. Il 15 febbraio prossimo, mons. Bottaccioli avrebbe compiuto 89 anni. Negli ultimi giorni, trascorsi presso il seminario diocesano di via Perugina, è stato circondato dall’affetto e dal calore del vescovo, monsignor Mario Ceccobelli, di sacerdoti, religiosi e fedeli. Venerdì scorso, nella chiesa di San Giovanni, in tanti lo avevano accompagnato con la preghiera in questo suo ultimo viaggio verso la Luce. Già nella mattinata di oggi è stata allestita la camera ardente, proprio nella chiesa di San Giovanni. La celebrazione dei funerali è fissata per domani, martedì 24 gennaio, memoria liturgica di San Francesco di Sales, patrono e protettore degli operatori delle comunicazioni sociali. “Un segno – spiega un comunicato – che si lega profondamente alla vita di mons. Pietro Bottaccioli, pubblicista e decano dei giornalisti cattolici umbri”. Domani alle 14,30,è prevista la partenza della processione che da San Giovanni condurrà il feretro nella chiesa di San Domenico, che ospiterà la celebrazione delle esequie.