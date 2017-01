Diocesi: Albano, il 27 gennaio ad Aprilia i risultati della ricerca “Chiesa ecologica” del Cesab

Dalla Laudato si’ all’attivazione di buone pratiche per migliorare la gestione delle risorse e proteggere l’ambiente e il creato. È in programma venerdì 27 gennaio, a partire dalle 19 presso la chiesa della Resurrezione ad Aprilia (diocesi di Albano), la presentazione dei risultati della ricerca “Chiesa ecologica” effettuata dal Centro ricerche in scienze ambientali e biotecnologie (Cesab) nelle parrocchie del territorio. L’evento è a cura dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro e sarà presieduto dal vescovo Marcello Semeraro. Obiettivo della pubblicazione, spiega il presule, “accogliendo le spinte e gli incoraggiamenti” dell’enciclica “favorire nelle nostre parrocchie una gestione razionale ed efficiente delle risorse”. A questo fine è indispensabile promuovere “una più ampia e approfondita conoscenza delle tematiche ambientali, non da ultimo mediante una campagna di sensibilizzazione per lo sviluppo fi buone pratiche in campo energetico, economico e sociale”. Il progetto avviato dal Cesab e dalla diocesi di Albano ha per titolo “Parrocchia, ambiente, territorio” e mira a indagare attraverso un questionario fornito alle parrocchie, il rapporto della parrocchia con il territorio, le modalità di scelta di iniziative e attività, la sensibilità ambientale e la propensione ad un uso migliore delle risorse energetiche. Per mons. Semeraro, “il legame di una parrocchia con il suo territorio è garanzia oggettiva e stabile di una possibile appartenenza ecclesiale per tutti”.