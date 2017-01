Danimarca: Holte, il vescovo Kozon benedice il cantiere per la costruzione di un nuovo monastero femminile

È stato benedetto dal vescovo di Copenaghen, mons. Czeslaw Kozon, e dal vicario generale, mons. Niels Engelbrecht, il cantiere dove si sta costruendo il nuovo monastero delle suore del Preziosissimo sangue a Holte, a nord della capitale danese. “Il vescovo ha benedetto la prima pietra, che le sorelle hanno portato dalla loro sede attuale, il monastero Nordvang Farm di Bistruphave che dal 1959 ospitava la congregazione e una casa di cura”, spiega il sito della diocesi. Ora la sede della congregazione è utilizzata dal comune anche per ospitare alcuni dei profughi che arrivano in Danimarca. Il nuovo monastero a Holte, accoglierà la comunità di suore ma avrà spazio per ospiti “che hanno bisogno di trascorrere alcuni giorni di silenzio”, oltre che eventi spirituali. Durante la cerimonia che si è svolta venerdì scorso, il vescovo Czeslaw ha “ribadito la necessità di rafforzare la vita spirituale della diocesi” e ha sottolineato come “in un momento in cui sono scomparsi molti monasteri che un tempo erano in Danimarca, è per noi cattolici una grande gioia che si costruisca un nuovo convento, dal momento che la vita monastica è sempre stata una parte importante della vita della Chiesa”. La prima pietra è stata murata accanto alla porta d’ingresso. L’edificio dovrebbe essere completato entro il prossimo mese di giugno.