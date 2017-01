Chiese di Sicilia: don Rabita diventa direttore della Segreteria pastorale regionale

I vescovi delle diciotto diocesi della Sicilia, al termine dei lavori della sessione invernale della Conferenza episcopale, svoltasi negli scorsi giorni a Palermo, hanno nominato don Giuseppe Rabita, del clero della diocesi di Piazza Armerina, direttore della Segreteria pastorale regionale. Don Rabita è nato a Pietraperzia nel 1956 ed è stato ordinato nel 1986 da mons. Vincenzo Cirrincione. Ha svolto il ministero di segretario dello stesso vescovo e di vicario parrocchiale nelle parrocchie S. Antonio e SS. Crocifisso a Piazza Armerina. Nel 1994 il vescovo lo inviò come vicario parrocchiale nella chiesa madre di Pietraperzia dove nel 1996 divenne parroco e dove ha operato fino a oggi. Ha svolto gli studi presso la Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo conseguendo la licenza in Ecclesiologia e poi a Roma presso lo Studio Paolino della Comunicazione sociale (Spics) ed ha frequentato i corsi di Dottorato presso la Pontificia Università Gregoriana. Ha insegnato Teologia dogmatica e Comunicazioni sociali presso l’Istituto superiore di scienze religiose “Mario Sturzo” di Gela e Piazza Armerina. Nel 2007 ha fondato e dirige il settimanale diocesano “Settegiorni dagli Erei al Golfo”. È membro del Collegio dei Consultori e del Consiglio presbiterale della diocesi piazzese. “Ringrazio i vescovi – ha dichiarato don Giuseppe – per la fiducia accordatami. Accetto con entusiasmo questo nuovo servizio che la Chiesa mi chiede. Spero di essere all’altezza del compito affidatomi e mi impegno a svolgerlo scrupolosamente per la crescita delle nostre Chiese particolari. Rivolgo un pensiero grato a mons. Carlo Di Vita, di venerata memoria, già mio direttore spirituale in Seminario, che per lunghi anni ha retto e plasmato questa Segreteria, e a mons. Francesco Casamento che l’ha retta in questi ultimi anni”. La Conferenza episcopale siciliana è organizzata in Uffici regionali che fanno capo a una Segreteria pastorale, appunto, alla quale spetta anche il compito di coordinare le attività e unificarle. Accanto alla Segreteria, anche l’ufficio stampa del quale don Rabita era già responsabile e che gestisce anche il sito delle Chiese di Sicilia (www.chiesedisicilia.org).