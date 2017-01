Cardinale Bagnasco: “compiere ogni passo” verso l’unità dei cristiani, “decisiva perché il mondo creda”

L’unità dei cristiani è “decisiva, perché il mondo creda”. Ne è convinto il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei, che al termine della prolusione con cui ha aperto il Consiglio permanente dei vescovi italiani ha fatto sue le parole pronunciate dal Papa durante il viaggio in Svezia, in occasione del quinto centenario della Riforma luterana: “Non possiamo cancellare ciò che è stato, ma non vogliamo permettere che il peso delle colpe passate continui a inquinare i nostri rapporti”. Nello spirito dell’appello contenuto nella Dichiarazione congiunta, incoraggiamo le nostre comunità a “compiere ogni passo, pur piccolo, che aiuti a progredire verso la comunione fraterna”, l’invito alle comunità locali, ”nello spirito dell’appello contenuto nella Dichiarazione congiunta”. “Il nostro lavoro già guarda con fiducia alla prossima assemblea generale, dove saremo chiamati a eleggere la terna relativa alla nomina del Presidente della Cei”, ha detto Bagnasco.