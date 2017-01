Avvenire: i temi della prima pagina di domani 24 gennaio. Prolusione card. Bagnasco, situazione nel Centro-Sud Italia, Rigopiano, Trump, gioco d’azzardo

“Avvenire” dedica il suo articolo di fondo e il titolo principale alla prolusione del cardinale Angelo Bagnasco al Consiglio permanente della Cei. Francesco Riccardi, nel suo editoriale, sottolinea come il presidente dei vescovi italiani abbia indicato le priorità sociali del Paese, dal sostegno alla famiglia alla lotta alle crescenti povertà, priorità che non sempre sono in testa all’agenda della politica. Bagnasco infatti registra con preoccupazione le fughe in avanti del disegno di legge sul fine vita che è in discussione alla Camera dei deputati.

A centro pagina, una grande fotocronaca illustra la situazione che continua a rimanere fortemente critica nel Centro-Sud Italia, sia per gli esiti del terremoto sia per il maltempo che imperversa dall’Abruzzo alla Sicilia. In primo piano la tragedia dell’albergo Rigopiano, dove si continua a scavare e sperare, e il caso scuole. Molti sindaci delle zone già colpite sono infatti tentati di tenerle chiuse davanti agli allarmi lanciati dagli esperti negli ultimi giorni. Un altro titolo di rilievo è dedicato alle prime mosse del neo-presidente americano Trump, il quale ha tagliato i fondi alle Ong statunitensi operanti all’estero che promuovono l’aborto.

Spazio sulla prima pagina di “Avvenire” anche all’inchiesta di Nomisma sul gioco d’azzardo dei minorenni.

Tra i commenti, un intervento del costituzionalista Marco Olivetti circa la riforma della legge elettorale. Nella sezione culturale “Agorà”, la Giornata della memoria e un’intervista all’attore e regista Pif.