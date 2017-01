Valanga hotel Rigopiano: altri quattro in salvo, recuperati due corpi. Si continua a scavare

“Sono proseguite nella notte, con particolare attenzione alle misure per garantire la sicurezza degli operatori in un contesto tecnico particolarmente complesso, l’impegno nelle operazioni di ricerca e soccorso all’hotel Rigopiano nel comune di Farindola, in provincia di Pescara”. Lo rende noto la Protezione Civile. “Gli sforzi delle squadre hanno consentito di portare in salvo quattro persone che si aggiungono alle cinque, tra cui quattro bambini, recuperati nella giornata di ieri. A queste si aggiungono le due persone, soccorse giovedì, che si trovavano all’esterno della struttura alberghiera. È salito, invece, a quattro, con i due recuperi di questa notte, il bilancio delle vittime dell’hotel Rigopiano”.

Oltre a questi deceduti, “nella giornata di ieri era salito a cinque il numero delle vittime, tutte in Abruzzo, trovate nei comuni di Crognoleto, Campotosto – nella frazione di Ortolano – Castel Castagna e Rocca Santa Maria causate dagli eventi di questi giorni. Nella giornata di oggi proseguiranno sia le operazioni di ricerca e soccorso presso l’hotel sia le attività di assistenza ai cittadini che si trovano nelle frazioni ancora non raggiungibili facilmente via terra”.