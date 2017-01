Tv2000: da lunedì 23 gennaio “Indagine ai confini del sacro”, prima puntata su “Terrorismo e fede, il martirio di padre Jacques Hamel”

Sarà dedicata a “Terrorismo e fede, il martirio di padre Jacques Hamel” la prima puntata di “Indagine ai confini del sacro”, programma settimanale di David Murgia in onda su Tv2000 da lunedì 23 gennaio (alle 00.35). “Come una sorta di detective del sacro – si legge in una nota – il conduttore accompagna lo spettatore alla scoperta di ciò che spesso si nasconde dietro apparizioni, lacrimazioni, profezie, eventi mistici e guarigioni provando a separare il vero dal falso. Allo stesso tempo indaga e svela storie, persone, luoghi e fatti segnati da autentica devozione e religiosità popolare”. Al centro della prima puntata “un reportage dalla Francia – prosegue la nota – sulle tracce del primo prete del XXI secolo ucciso in Europa da un jihadista”. Nel reportage verranno mostrati i luoghi in cui padre Hamel ha vissuto prima di essere assassinato lo scorso 26 luglio mentre celebrava la messa e, in esclusiva, la testimonianza di suor Danièle Delafosse, la religiosa-ostaggio che è riuscita a scappare e a dare l’allarme alle forze dell’ordine. Le puntate successive saranno dedicate a “Cremazione, quando il caro estinto diventa un diamante” (30 gennaio), “Suor Nazarena Crotta, la reclusa dell’Aventino” (6 febbraio), “Amabili resti, lo strano culto delle anime pezzentelle” (13 febbraio), “Padre Gabriele Amorth, l’ultimo esorcista” (20 febbraio), “1953, Prodigio a Siracusa: piange la statuetta della Madonna” (27 febbraio).