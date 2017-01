Tratta: Comunità Papa Giovanni XXIII, l’8 febbraio eventi in diverse città italiane

In occasione della Giornata internazionale di preghiera e riflessione contro la tratta di esseri umani, che si celebra l’8 febbraio in memoria di Santa Giuseppina Bakhita, schiava sudanese all’età di 7 anni, la Comunità Papa Giovanni XXIII in collaborazione con enti ed associazioni organizza eventi e manifestazioni in diverse città italiane: Piacenza, Ferrara, Verona e Torino. Le iniziative, dal 4 al 12 febbraio, sosterranno la campagna “Questo è il mio corpo” per la liberazione delle vittime della tratta e dello sfruttamento. In Italia si stima che siano tra le 75.000 e le 120.000 le vittime della prostituzione. Il 65% è in strada, il 37% è minorenne, tra i 13 e i 17 anni. “La prostituzione viola la dignità e i diritti umani. I clienti sono complici della riduzione in schiavitù e dello sfruttamento di persone vulnerabili”, affermano dalla Comunità fondata da don Benzi. Di qui la campagna che chiede l’approvazione di una legge per il contrasto della domanda di prostituzione e può essere sostenuta attraverso la firma della petizione online sul sito www.questoeilmiocorpo.org.