Sanremo 2017: la gioia del Piccolo Coro dell’Antoniano per la partecipazione alla terza serata del Festival

“Meraviglia e tantissima gioia”. È così che il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna diretto da Sabrina Simoni vive la partecipazione alla terza serata del Festival di Sanremo 2017. A parlare è il direttore dell’Antoniano, fra’ Giampaolo Cavalli, che in un’intervista a www.passaggimag.it commenta l’annuncio dato da Carlo Conti durante la conferenza stampa di ieri a Milano. “I bambini – dice – sono contentissimi di andare a Sanremo e adesso ci aspettano tre settimane che impiegheremo per prepararci al meglio”. L’impegno è importante: in apertura di serata, la formazione di voci bianche porterà sul palco dell’Ariston un medley dei più famosi brani dello Zecchino D’Oro, che nel 2017 compie 60 anni. “La cosa che mi stupisce di più – aggiunge padre Cavalli – è l’interesse che c’è attorno a ciò che facciamo e soprattutto alla modalità con cui facciamo le cose. Quindi il fatto che tutto si svolge all’interno di una realtà che resta giocosa e a misura di bambino”. Una formula vincente contornata da tanti successi. Tra questi il secondo tour in Cina conclusosi i primi di gennaio dopo 8 concerti tra Pechino e Shanghai che hanno registrato il tutto esaurito. E poi c’è la straordinaria performance su YouTube dove il Piccolo Coro occupa ormai stabilmente i vertici della classifica italiana davanti a molti big della scena musicale del nostro Paese. Eppure i piccoli dell’Antoniano non perdono di vista la propria identità. “Sono bambini come tutti gli altri – precisa il religioso – giocano e si impegnano con tutta la serietà possibile, ma sempre rimanendo con i piedi per terra. Noi adulti, invece, facciamo un po’ più fatica e ci montiamo facilmente la testa”.