Pesca: Rigillo (Ministero agricoltura), “crisi dovuta anche a vincoli europei, necessaria formazione”

“La contrazione degli stock di pesce, i vincoli europei e le trasformazioni tecnologiche sono all’origine della crisi del settore della pesca ma i pescatori vanno aiutati ad adattarsi a queste nuove parole chiave, semplificando le attività”. Lo ha detto Riccardo Rigillo, direttore della Direzione generale della pesca marittima e acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, intervenendo oggi a Roma al convegno “Tante maglie per una sola rete” organizzato fino a domani dall’ufficio nazionale per l’apostolato del mare. “C’è una poca appetibilità della pesca tra i giovani – ha ammesso – ed è in atto una sostituzione con i giovani stranieri, anche a causa delle trasformazioni tecnologiche, delle difficoltà economiche e della vita a bordo. In passato è stata una attività molto redditizia, quindi i figli hanno la possibilità di vivere con l’aiuto dei genitori, senza un impegno lavorativo costante e assiduo”. Rigillo ha ricordato i motivi della crisi, “gli alti costi di gestione, la forte diminuzione degli stock di pesce, su cui bisogna lavorare cercando di combinare scienza e norma in maniera intelligente senza creare danni irreparabili ai pescatori”. Poi ci sono i vincoli europei “con difficoltà negli adempimenti burocratici come il giornale di bordo. Condivido le lamentele dei pescatori – ha ammesso Rigillo – le regole spesso non colgono nel segno. C’è una diffidenza dovuta alla lontananza delle istituzioni europee rispetto al territorio. Le regole sono state scritte più in relazione al Mare del nord che alle specificità del Mediterraneo”. C’è poi il problema dei prezzi, con i “furbetti” che alimentano la competizione abbassandoli, non c’è un’offerta unica. “L’introduzione di quote può aiutare il pescatore a giocare meglio sul prezzo. Oppure deve esserci una maggiore partecipazione della comunità o di una cooperativa di pescatori”, ha suggerito Rigillo, auspicando una maggiore formazione rivolta ai pescatori “su temi ambientali e di mercato”.