Papa Francesco: nomina mons. Giambattista Diquattro nunzio apostolico in India e Nepal

Papa Francesco ha trasferito monsignor Giambattista Diquattro, arcivescovo titolare di Giromonte, dalla nunziatura apostolica in Bolivia alla nunziatura apostolica in India e Nepal. Il vescovo di Ragusa, monsignor Carmelo Cuttitta, ha convocato questa mattina i sacerdoti e i diaconi della Chiesa ragusana nella Cappella del Vescovado per comunicare la notizia. Mons. Cuttitta, insieme ai presbiteri e ai diaconi, ha espresso a mons. Diquattro il “vivo compiacimento, anche a nome della Chiesa di Ragusa e l’augurio più fervido di un proficuo lavoro al servizio della Comunità cristiane, presenti in quelle Nazioni”. Mons. Diquattro ha manifestato “gioia e riconoscenza” per l’incarico che il Papa gli ha affidato ed ha reso noto che tra breve si recherà in Vaticano per i consueti incontri in vista della missione che lo attende e che spera di raggiungere la sua nuova sede possibilmente verso la metà del mese di febbraio.