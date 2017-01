Papa Francesco: nomina mons. Migliore nunzio apostolico in Uzbekistan

Papa Francesco ha nominato l’arcivescovo piemontese Celestino Migliore, nunzio apostolico nella Federazione Russa, a guidare anche la nunziatura in Uzbekistan. Mons. Migliore è nato a Cuneo il primo luglio 1952. Nel 1980 è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede, lavorando fino al 1984 presso la Delegazione apostolica dell’Angola e poi presso quella dell’Organizzazione degli Stati Americani fino al 1988. Dopo essere stato inviato nelle nunziature di Egitto e Polonia, nel 1992 è stato nominato osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa. Fra il 1995 e il 2002 è stato sottosegretario alla Sezione per le Relazioni con gli Stati della Segreteria di Stato. Quindi è stato nominato osservatore permanente della Santa Sede presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite ed elevato alla sede titolare di Canosa, con dignità di arcivescovo. Il 6 gennaio 2003 ha ricevuto la consacrazione episcopale da San Giovanni Paolo II. Nel 2010 è stato nominato nunzio in Polonia e nel 2016 in Russia.