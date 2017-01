Papa Francesco: agli organizzatori della “Marcia per la vita” di Parigi, “la vita umana deve essere protetta senza condizioni”

“La Chiesa non deve mai stancarsi di essere l’avvocata della vita e non deve rinunciare a proclamare che la vita umana deve essere protetta senza condizioni dal momento del concepimento fino alla morte naturale”. È quanto afferma Papa Francesco in un messaggio a firma del nunzio in Francia, monsignor Luigi Ventura, inviato agli organizzatori della “Marcia per la vita” che si svolgerà domani a Parigi. “Qui – aveva detto il Papa ai vescovi francesi nella visita ad limina del novembre 2015 – non possiamo mai fare compromessi, senza diventare anche noi stessi colpevoli della cultura dello scarto, purtroppo largamente diffusa. Quanto grandi sono le ferite che la nostra società deve subire per lo scarto dei più deboli e più indifesi”, come i bambini ancora non nati, gli anziani e i malati: “Tutti noi alla fine ne porteremo le conseguenze dolorose”. “Al di là della legittima manifestazione per la difesa della vita umana, il Papa incoraggia i partecipanti della Marcia per la Vita a lavorare instancabilmente per la costruzione di una civiltà dell’amore e di una cultura della vita”. Il Parlamento francese sta per varare una legge che mira a punire i siti web pro-life che propongono alle donne alternative all’aborto. Non sono mancate prese di posizione per esprimere perplessità o contrarietà al provvedimento anche da parte di molte testate laiche come “Le Monde”, che parlano di legge liberticida e misura bavaglio. Se la norma venisse approvata chi difende la vita potrebbe rischiare fino a due anni di prigione e 30mila euro di multa.