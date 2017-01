Emergenza freddo: Com. Sant’Egidio, a Genova raccolta di coperte per i senza fissa dimora

Una raccolta di coperte per aiutare i senza fissa dimora ad affrontare i lunghi mesi invernali è stata organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio di Genova. “In un paio di settimane abbiamo ricevuto un migliaio di coperte da consegnare a chi vive per strada”, ha spiegato Sergio Casali. “Nei giorni scorsi abbiamo allestito alcuni centri di raccolta in vari quartieri della città in aggiunta a quello aperto nella nostra sede del centro storico. I genovesi hanno risposto con sollecitudine e con generosità alla nostra richiesta e c’è stata una grande sensibilità a livello collettivo”, ha detto ancora Casali. Una risposta significativa tanto più che la raccolta non è stata pubblicizzata sui mezzi di comunicazione ma solamente attraverso il passa parola e i contatti personali: molte delle coperte consegnate dai genovesi ai centri di raccolta allestiti dai volontari della Comunità sono state comprate e donate appositamente per l’occasione. Altre persone hanno consegnato giacconi, sia da uomo che da donna, e sono arrivati anche alcuni sacchi a pelo. “Come società – ha spiegato ancora Casali – dobbiamo cercare di superare il concetto di ‘emergenza freddo’ e mettere in atto politiche diverse per aiutare i senza fissa dimora”. Nei prossimi giorni saranno allestite altre raccolte. Una di queste si terrà a Sestri Ponente, in Piazza Merani, sabato 28 gennaio.