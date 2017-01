Dottrina sociale: Fond. Centesimus Annus, il 25 gennaio a Madrid consultazione pubblica su “Etica economica e finanziaria nell’era digitale”

“Etica economica e finanziaria nell’era digitale” è il tema della quarta consultazione internazionale che si svolgerà a Madrid, in seduta pubblica, il 25 gennaio (ore 18:30 – 20:30), promossa dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice con la Universidad Pontificia Comillas e il Gruppo Bbva. L’incontro fa parte di un ciclo di riunioni, denominate “Dublin Process”, dedicate a temi riguardanti “Economia e bene comune e/o Finanza e bene comune’ che hanno lo scopo di elaborare materiale riguardante l’applicazione degli insegnamenti sociali della Chiesa cattolica. Il nome “Dublin Process” fa riferimento alla prima e alla seconda di queste consultazioni che hanno avuto luogo rispettivamente nella Città del Vaticano nel 2013 e a Dublino nel 2014 e hanno visto la partecipazione di monsignor Diarmuid Martin, arcivescovo di Dublino. L’incontro di Madrid, “con uno sguardo al futuro imminente ma anche a quello lontano – si legge in un comunicato -, affronterà in particolare temi d’attualità riguardanti le questioni dell’occupazione nell’era digitale, cercando di elaborare proposte per risolvere il problema della disoccupazione giovanile”. Il pomeriggio di mercoledì 25 gennaio a partire dalle 18:30 sarà effettuata dall’Università “La Comillas” di Madrid anche una diretta streaming della parte pubblica dell’incontro. La diretta potrà essere seguita collegandosi al sito: www.centesimusannus.org