Donald Trump: Lopez (Crux), “un non-politico come presidente è una novità negli Usa”

“Qualunque cosa si pensi del nuovo presidente degli Stati Uniti, è nuovo. Il concetto di un non-politico come presidente è una novità negli Stati Uniti e chi ha votato per Donald Trump spera che la sua unicità possa fare la differenza, scuota paludose burocrazie e Washington D.C. stessa, una città divenuta simbolo di un sistema inceppato”. A sostenerlo è Kathryn Jean Lopez, opinionista del quotidiano cattolico americano “Crux”. “Per anni ho sostenuto che c’è del buono persino tra i politicanti di Washington, ora vorrei vedere una simile apertura di credito verso il nuovo presidente”. Per Lopez, che invita ad apprezzare la transizione pacifica tra due uomini – Barack Obama e Donald – Trump che non potrebbero essere più diversi di come sono, l’importante ora è lasciare da parte lo spirito del tifoso. “Che lo si ritenga la persona giusta per il ruolo di comandante in capo, o che lo si consideri un potenziale tiranno, in questo frangente è importante pregare per lui. E per tutti gli altri nuovi amministratori che stanno arrivando in città, molti dei quali sono cristiani”.