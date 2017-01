Donald Trump: le prime pagine dei giornali Usa, “un’America oppressa, che solo lui può salvare”

“Trump giura e dice di voler porre fine alla ‘carneficina’ americana,” titolano sia il “New York Times” sia il “Washington Post” dopo il discorso d’inaugurazione del neo presidente. Con questa parola forte Donald Trump riassume l’idea che secondo lui “la ricchezza, la forza e la fiducia del Paese si sono ormai dissipate”. Per il nuovo presidente la causa di questo disastro sono le politiche che non mettevano il bene degli americani al primo posto nell’agenda nazionale. Norme che ad esempio permettevano alle aziende di delocalizzare e lasciare a casa lavoratori americani. Il sito Politico.com parla di un Trump che “dipinge un’America oppressa, che solo lui può salvare”. E “Usa Today” definisce quello di Trump un “discorso a tinte fosche”. Sul tema della visione di Trump torna anche il “Dallas Morning News”: “Trump tratteggia un’America oscura e insulare”. Il “Los Angeles Times” riprende un diverso passaggio del discorso inaugurale e riassume: “Trump presta giuramento promettendo di dare opportunità ai dimenticati”. Sottolinea invece le veementi proteste contro Trump il San Francisco Chronicle, che dà ampio spazio alle manifestazioni in California: “Mentre Trump diventa presidente, scoppiano proteste in tutta la Baia di San Francisco”.