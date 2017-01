Donald Trump: card. Dolan (New York), “governare il mondo con santità e giustizia”

Diversi leader religiosi di spicco nella galassia cristiana in America hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione di Donald Trump. Tra loro il cardinale di New York, Timothy Dolan. I religiosi hanno sottolineato l’importanza della dimensione religiosa in politica. Prima che Trump giurasse il card. Dolan, il reverendo Samuel Rodriguez della National Hispanic Christian Leadership Conference e l’evangelica Paula White-Cain del New Destiny Christian Center, hanno letto dalle Sacre Scritture e offerto un’invocazione. Dolan ha proposto una lettura dal Libro della Sapienza, chiedendo a Dio di aiutare i leader “a governare il mondo con santità e giustizia, e a prendere le decisioni con un cuore sereno”. “Anche se tra i mortali sembriamo perfetti,” ha continuato Dolan, “se la nostra saggezza viene a mancare, non serviamo a nulla”. Rodriguez invece ha letto dal capitolo cinque del Vangelo secondo Matteo il passo delle Beatitudini, una parte del Discorso della montagna, in cui Gesù benedice i poveri, gli umili, quelli che hanno fame e sete di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, e coloro che lavorano per la giustizia e la pace.