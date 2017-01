Diocesi: Udine, oggi l’incontro di preghiera ecumenico

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, l’arcivescovo di Udine, monsignor Bruno Mazzocato, guiderà nel pomeriggio di oggi l’incontro di preghiera ecumenico che si terrà dalle 18 nella chiesa della Comunità Evangelica Metodista a Udine. Con l’arcivescovo, saranno presenti il pastore Marco Fornerone della Chiesa evangelico metodista, padre Iustinian Deac della Chiesa ortodossa rumena e padre Vladimir Melnychuk della Chiesa ortodossa ucraina. Parteciperà anche un rappresentante di padre Rasko Radovic della Chiesa serbo ortodossa e, novità di quest’anno, ci saranno anche il pastore Michele Gaudio, della Chiesa Avventista del Settimo giorno, e padre Gedlu Aba Ermias, della Chiesa etiope ortodossa. “Sarà un momento importante di preghiera – spiega il diacono Marco Soranzo, responsabile della Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo – in cui le Chiese si incontreranno per il riconoscimento dell’unità cristiana”. Sarà “una celebrazione di riconciliazione per i peccati che negli anni hanno contribuito a tenere in piedi dei muri che vanno abbattuti”, prosegue il diacono, osservando che “ora è il tempo del superamento delle incomprensioni per giungere all’unità”. “Dobbiamo guardare innanzitutto alle cose che ci uniscono – aggiunge Soranzo – non alle differenze di riti o tradizioni: la fede in un unico Dio è un grande punto di incontro; il riconoscersi nella Bibbia, pur con delle differenze, è un riferimento comune”. Durante l’incontro di preghiera verranno raccolte offerte per sostenere il progetto dei “corridoi umanitari” realizzato dalla Comunità di Sant’Egidio insieme alla Chiesa Valdese e alla Federazione delle Chiese luterane.