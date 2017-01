Diocesi: mons. Bertolone (Catanzaro-Squillace), “essere comunicatori sani di verità e non di bufale”

Essere “comunicatori sani di verità e non di bufale, integrando il messaggio del Vangelo con i cambiamenti e lo sviluppo della tecnologia all’interno dei media che influenzano il pensiero collettivo determinando così la necessità di una condotta sensibile e vera da parte di chi ha il compito professionale di informare tenendo però conto del cuore di chi, dall’altra parte ascolta”. Lo ha detto ieri sera a Catanzaro, nella “Chiesa del Monte”, l’arcivescovo di Catanzaro-Squillace e presidente della Conferenza episcopale calabra, monsignor Vincenzo Bertolone, presiedendo la liturgia eucaristica in occasione della Giornata regionale dei giornalisti cattolici, svoltasi in prossimità della festa di San Francesco di Sales. Dopo la liturgia, la presentazione nell’aula “Sancti Petri” dell’arcivescovado di Catanzaro del volume “Dante Sabinis, sacerdote della gioia”. Il libro su Don Sabinis (Rubbettino) è il racconto della vita di questo sacerdote che dal 1971 al 2006, anno della sua scomparsa, è stato parroco di Santa Teresa dell’Osservanza a Catanzaro, formando bambini e giovani alla “gioia cristiana”. Alla presentazione sono intervenuti, oltre all’autore Luciano Regolo: Giuseppe Soluri, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria, Carlo Parisi, segretario generale aggiunto della Fnsi e presidente regionale Ucsi, Antonio Gaspari, direttore di “Zenit” e “Frammenti di Pace”, don Giovanni Scarpino, direttore dell’Ufficio regionale per le comunicazioni sociali, che ha moderato la tavola rotonda conclusa da mons. Bertolone. Durante l’incontro anche la presentazione del nuovo portale della Conferenza Episcopale Calabra www.calabriaecclesia.org.