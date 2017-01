Diocesi: Gaeta, da domani a Fondi la festa di san Paolo nel segno della carità

Prenderà il via domani, domenica 22 gennaio, nella comunità parrocchiale di san Paolo Apostolo in Fondi, nel quartiere Portone della Corte, la festa in occasione della ricorrenza della conversione di san Paolo apostolo, che sarà celebrata mercoledì 25 Gennaio. Per l’occasione, viene proposto un percorso di riflessione sul tema della preghiera e della carità “in spirito di solidarietà con i cristiani del Medio Oriente (in particolare Iraq e Siria) che – ricorda il parroco, don Erasmo Matarazzo – oltre alla guerra fratricida, stanno vivendo una persecuzione religiosa e morale”. “Ci riuniremo in preghiera – spiega – per infondere in loro il coraggio della fede e chiedere il dono della pace”. Domani, alle 10.30, sarà celebrata la messa con la benedizione delle famiglie. Lunedì, alle 18, la messa sarà in rito siro-malabarese mentre mercoledì 25 gennaio, alle 19, sarà l’arcivescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari, a presiedere la celebrazione eucaristica. Nella serata di mercoledì si svolgerà poi una cena comunitaria. “Vogliamo praticare forme di carità e accoglienza verso i fratelli scartati dalla nostra società – aggiunge don Matarazzo – che vivono ai margini della nostra bella città di Fondi, che sembra dimenticare le proprie radici culturali e cristiane per inseguire progetti di benessere individualistico”. Per questo motivo, la chiesa parrocchiale rimarrà aperta ogni notte per dare la possibilità ai senza fissa dimora di riposare al riparo e ricevere un pasto caldo ogni sera dalle 20. Dopo i lavori di manutenzione, il centro servizi Caritas interparrocchiale “Mons. Salvatore Fiore” di Fondi riaprirà le sue porte venerdì 27 gennaio con i servizi mensa, docce, vestiario, dormitorio e aiuti alimentari.