Diocesi: Catania, domenica 22 gennaio la Giornata della donazione e della solidarietà

In occasione delle celebrazioni in onore di sant’Agata, patrona della città e dell’arcidiocesi, domenica 22 gennaio si svolgerà a Catania la “XXI Giornata della donazione e della solidarietà”. L’iniziativa, che si svolgerà in piazza Duomo dalle 8.30 alle 12.30, è promossa dai gruppi Fratres della città, in collaborazione con le Associazioni agatine e la Caritas diocesana. Sarà un’occasione – si legge in una nota – per “unire le associazioni di volontariato, presenti nel territorio cittadino, con lo scopo di coinvolgere la cittadinanza nell’attenzione verso il prossimo e i malati e, in particolare modo, quanti necessitano del dono del sangue”. Durante la mattinata sarà possibile effettuare: donazione del sangue, grazie alla disponibilità di Fratres, Associazione donatori volontari di sangue e Croce Rossa italiana; screening al seno (visite senologiche) a cura dell’Associazione nazionale donne operate al seno (Andos); screening diabetologico, cardiologico ed ipertensione, a cura dell’associazione Axada. Inoltre l’associazione Sant’Agata in Cattedrale e il Circolo cittadino Sant’Agata raccoglieranno coperte e maglioni, oltreché generi alimentari di prima necessità e a lunga conservazione per i poveri assistiti dalla Caritas diocesana.