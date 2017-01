Comunità Emmaus: iniziative in tutta Italia per ricordare l’abbé Pierre nel decennale della morte

In concomitanza con l’evento con il quale domani, domenica 22 gennaio, in Place de la Republique a Parigi, verrà ricordato l’abbé Pierre nel decennale della morte, sono state organizzate diverse iniziative anche in Italia. Tema portante sarà, “in un momento di grande e aspro dibattito sul problema delle migrazioni”, l’articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che riconosce ad ogni individuo il “diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato” e quello a “lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese”. A Prato, la Comunità Emmaus invita a partecipare alla celebrazione eucaristica di questa stasera, alle 20.30, nella parrocchia di San Giorgio a Castelnuovo. A Piadena, nel cremonese, invece l’appuntamento è per domani, alle 11, presso la chiesa di Torre de’ Picenardi. Sempre domani, domenica 22 gennaio, a Villafranca, nel veronese, alle 17 presso l’auditorium di piazzale San Francesco verrà proiettato il film “Inverno ‘54” che “racconta – si legge in una nota – le prime fasi del lavoro di Emmaus e l’impegno dell’abbé Pierre nella periferia di Parigi”. Seguirà un incontro di riflessione a più voci sul problema casa. Sempre in Veneto, ma a Treviso, la Comunità Emmaus aderirà alla “Marcia dei Millepiedi” sul Montello: il ritrovo è fissato per le 14.30, presso villa Wasserman a Giavera del Montello.