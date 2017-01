Cappellani di bordo: Parmeggiani (Famiglia Cristiana), la loro assenza è “una occasione perduta”

I “preti di mare”, ossia i cappellani di bordo, non sono più presenti sulle navi della Costa crociera da maggio 2014. La motivazione ufficiale, decisa, dopo l’ingresso nella multinazionale Carnival, è il taglio dei costi e l’adeguamento agli standard delle altre navi nel mondo, che non hanno sacerdoti imbarcati. La loro presenza sulle navi Costa è ora limitata alle festività natalizie e pasquali, nonostante l’ufficio dell’apostolato del mare abbia proposto di lavorare gratis. “E’ una grossa occasione perduta per fare del bene, per rendere umano l’essere umano”, ha affermato oggi a Roma Roberto Parmeggiani, caporedattore di Famiglia Cristiana, durante la tavola rotonda sui cappellani nell’ambito del convegno dell’ufficio nazionale dell’apostolato di mare, in corso fino a domani. “Questi sacerdoti che erano sulle navi da crociera – ha ricordato -, per l’opinione pubblica accudivano i turisti ma in realtà il cappellano era il responsabile dei servizi di welfare per i marittimi. Il lavoro dei cappellani era presenza, amicizia e vicinanza: è il paradigma dell’impegno del cristiano oggi, perché ci sono tante situazioni riguardanti la dignità umana che non si possono ignorare”. Ora sulle navi Costa rimane la cappella “ma è un guscio vuoto”. Il cappellano, secondo Parmeggiani, era anche “il custode dell’ unità del mondo della nave, dove vivono persone di nazionalità e fedi diversi. Ad esempio alcuni si sono dati da fare per aiutare i musulmani a celebrare il Ramadan”. Nella sua qualifica di ufficiale di Stato maggiore, inoltre, “aveva il compito di pretendere il rispetto dei diritti del personale”. Non è quindi solo una questione di costi ma “di indifferenza alla fede e alla dignità dell’uomo. Per lavoratori che passano mesi lontano dalla famiglia, da soli, senza poter uscire – ha concluso – avere almeno una figura di riferimento spirituale, morale e pratico era importante”.