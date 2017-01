Vescovi Irlanda: mons. Martin (Dublino), “il Papa ci ha detto di essere come i portieri di calcio, prendere la palla da dove arriva”

Un’atmosfera di “famiglia”, di “comunione”. Nessuna “pedana” e nessun discorso scritto preparato. Piuttosto una “conversazione” durata in questo caso due ore, fatta di “domande, risposte, considerazioni, punti di vista”. È la visita ad limina ai tempi di papa Francesco e a raccontarla questa mattina sono stati i vescovi irlandesi che dopo 10 anni sono a Roma per una serie d’incontri con i dicasteri vaticani. Questa mattina l’incontro con il Papa. “È stato davvero un incontro familiare – ha detto l’arcivescovo di Dublino Diarmuid Martin – in cui i vescovi si sono seduti sullo stesso piano di papa Francesco che voleva ascoltare ciò che avevamo da dire. È stata come una partita di calcio in cui la palla veniva messa continuamente al centro”. Sempre ricorrendo a paragoni calcistici, l’arcivescovo di Dublino ha detto: “Il Papa ha indicato a noi vescovi di giocare nel ruolo di portieri, pronti a prendere la palla da dove arriva e non decidere noi verso quale direzione la palla deve andare”. La realtà che i vescovi hanno portato al Papa, riguardo alla Chiesa in Irlanda, “non è certamente di successi”. Come d’altronde in altre parti dell’Europa occidentale, si registra anche in Irlanda un calo di vocazioni e di numero di persone che vanno a Messa la domenica. “Ma ci sono anche altri segnali di crescita e di rinnovamento”, ha detto Martin. E il Papa “ci ha incoraggiato a continuare su questa strada”.