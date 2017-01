Sopravvissuti Hotel Rigopiano: mons. Galantino, “una bella notizia. Andare avanti con l’impegno di tutti”

“Non possiamo non godere di questa bella notizia anche se rimane l’amarezza per quanto accaduto. Speriamo che si vada avanti con l’impegno di tutti, che nessuno sta lesinando, e che si possa venire a capo di una situazione che renda più vivibili quelle terre, dove si sono accanite una serie di congiunture veramente difficili”. Così monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, commenta al Sir la notizia dei dieci sopravvissuti alla valanga che ha sepolto l’Hotel Rigopiano. “Come Chiesa ci siamo e speriamo che assieme agli altri si possa far bene – dice -. Anche il Papa è informato, sicuramente l’avrà saputo. Sul territorio c’è una rete di Caritas attiva e che funziona, stanno girando stabilmente nei luoghi terremotati. I vescovi di quei luoghi sanno che possono rivolgersi direttamente alla segreteria generale, li sento sempre, c’è un canale diretto”. Monsignor Galantino è consapevole che “nei momenti di emergenza non c’è chi sopperisce, ci si mette insieme, è importante la collaborazione. Quante più possibilità positive si aprono tanto più si fa il bene della gente”.